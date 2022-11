TOKER: SİZİN HEPİNİZİN EVİNDE BİR İSİMSİZ KAHRAMAN VAR

- Reklam -

İsmet İnönü’nün evi Pembe Köşk’te her yıl Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle açılan

serginin bu yılki teması Lozan Konferansı. Sonsöz Gazetesi’nin sorularını yanıtlan Özden İnönü Toker, “Lozan’da bu barış imzalandığı için biz bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni

kurabiliyoruz. İkisi birbirinin devamı. Bu bağı burada, babamın evinde, benim doğduğum bu evde sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi. Toker, Pembe Köşk’ün konuklarına “Sizin

hepinizin evinde bir isimsiz kahraman var. Onu bulmanız lazım” çağrısı yaptı.

MERVE SABCIOĞLU

İsmet İnönü’nün Ankara’daki evi Pembe Köşk’te her yıl Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle açılan serginin bu yılki teması Lozan Konferansı. 20 Kasım 1922’de görüşmeleri başlayan ve 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın yüzüncü yılına özel olarak açılan serginin küratörlüğünü Prof. Dr. Temuçin F. Ertan yaptı.

27 Kasım’a kadar Pembe Köşk’te halkın ziyaretine açık olan sergide Lozan Antlaşması metninin tıpkıbasımı; İsmet Paşa ve eşi Mevhibe Hanım’ın Lozan’dan yazdıkları mektuplar; Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa arasındaki bazı yazışmalar; Mevhibe Hanım’ın Lozan’da kullanmış olduğu çanta, kolye gibi kişisel eşyalar; Lozan’daki diğer temsilcilerin İsmet Paşa’ya vermiş oldukları kartvizitler; yemek davetiyeleri ve menüleri ile oturma planları; Lozan Antlaşması’na dair mühür ve madalyonlar; İsmet Paşa’ya Darülfünun tarafından verilen fahri profesörlük beratı; Türkiye’deki Ermeni cemaatinin İsmet Paşa’ya takdim ettiği şükran plaketi ile çok sayıda özgün fotoğraf ve karikatür yer alıyor.

- Reklam -



İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker de zaman zaman ziyaret ettiği sergide, sergiyi görmeye gelenlerle babası İsmet İnönü, Atatürk ve Pembe Köşk’e dair anılarını paylaşıyor.

“BURAYI BİR CANLI MÜZE OLARAK PAYLAŞMAKTAN ZEVK DUYUYORUM”

Sonsöz Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Toker, İnönü Vakfı’nın faaliyetlerine dair şunları söyledi:

“Bu vakfı kurmak Prof. Dr. Erdal İnönü’nün fikriydi. Bizim de çok hoşumuza gitti. Onun için böyle bir aile vakfı kurmaya karar verdik. Anılarımızı, evimizi, her şeyimizi, annemin bütün sakladıklarını da sizlerle paylaşmak için. Hem Heybeliada’daki ev, hem babamın İzmir’deki doğduğu ev, hem de burası var bağ evimiz. Burayı bir canlı müze olarak sizlerle paylaşmaktan zevk duyuyorum, sorumluluk hissediyorum.”

“SONA ERECEK BİR BAŞARI DEĞİL”

Lozan Barış Antlaşması’na dair “Lozan’ın 100. yılına geldik bile” ifadelerine kullanan Toker, şöyle devam etti:

“20 Kasım’da başlıyor ilk Lozan konuşmaları, onun için şimdi artık o yıla girmiş durumdayız. Önümüzdeki sene Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü olacak. Lozan’ın da 100. yıl dönümünde bir barış antlaşması olarak yaşaması şart. O barış bunun için yapılmış, bunun için o zaman Kurtuluş Savaşı verilmiş, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve o sınırlar içinde yaşayan bağımsız toplumun, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nde ilelebet yaşaması için yapılmış. Yüzyılda bitecek bir başarı değil, sona erecek bir barış değil.

Lozan Barış Antlaşması ile Cumhuriyet’in kuruluşu çok birbirine yakın şeyler. Lozan’da bu barış imzalandığı için biz bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni kurabiliyoruz. Aslında ikisi birbirinin devamı. Bu bağı burada, babamın evinde, benim doğduğum bu evde sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet’in ilk on yılında doğan bir çocuk olarak bunun sorumluluğunu hissediyorum.”

“HEPİNİZİN EVİNDE BİR İSİMSİZ KAHRAMAN VAR”

Toker, Pembe Köşk’ün konuklarına şu sözlerle seslendi:

“Sizin hepinizin evinde bir isimsiz kahraman var. Onu bulmanız lazım. Ailenizde Kurtuluş Savaşı’na, ondan evvelki savaşlara girmiş şehit olmuş, gazi olmuş kişilerin torunlarının torunlarısınız hepiniz. Ben sadece kendi babamı anlatıyorum onu bildiğim için. Hepinizin de böyle babaları var. Bu toplum öyle toparlanmış, öyle Kurtuluş Savaşı kazanılmış, öyle Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Hepinizin o sorumluluğu var.

Biz o sorumluluğu bildiğimiz için Erdal Ağabeyim, babamı kaybettikten on yıl sonra böyle bir vakıf kurmamızı düşündü. Bizim bu yaşadıklarımızı, gördüklerimizi, annemin sakladığı her şeyi sizlerle paylaşalım diye. Bunları kendimize saklama hakkımız yok bizim. Bunları paylaşmamız lazım. Onun için otuz senedir bu vakıf çalışıyor. Bütün amacımız kendi yakın tarihimizin doğrularını sizlerle beraber yaşamak. “