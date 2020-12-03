Tokat’taki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

Elif YAVUZ-Ali AKSOYER- Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA) AKŞAM saat 20.00'de başlayacak olan soksğa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbullular Eminönü ve Karaköy'e akın etti. Hem balıkçılarla hem de...