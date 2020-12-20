Tokat’ta yeni havalimanı inşaatının yüzde 85’i tamamlandı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) Kadıköy Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı. İstanbul Anadolu Yakası'nda rüzgarın ardından her yıl olduğu gibi bu Aralık ayında da...