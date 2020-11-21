Tokat’ta yasağın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında saat 20.00’den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Tokat’ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlere başladı. Şehrin birçok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler, saat 20.00’den itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. Ayrıca saat 20.00’de polis ekipleri yasağın başladığı anonslar ile uyardı. Yasak yarın sabah saat 10.00’a kadar sürecek.

Öte yandan, kent merkezinde boş cadde ve sokaklar havadan drone ile görüntülendi.

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