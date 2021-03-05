Tokat’ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır, Yunanistan ile bir anlaşma imzaladığı zaman da bizim kıta sahanlığımızın güney sınırlarına saygı duydu. Kıta sahanlığımıza girmeden kendi kıta sahanlığında sismik araştırma faaliyetleri gösteriyor. Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olarak ilişkilerimizin seyrine göre biz de deniz yetki alanları konusunu Mısır ile müzakere edebilir, ileride bir anlaşma imzalayabiliriz" dedi.