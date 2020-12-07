Tokat’ta, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 105 kişiye 156 bin TL ceza

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 105 kişiye toplam 156 bin 36 TL ceza kesildi.

Türkiye genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 4 Aralık Cuma saat 21.00’den bu sabah saat 05.00’e kadar geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması, Tokat’ta da uygulandı. Hafta sonu uygulanan kısıtlamada şehir sessizliğe bürünürken, uygulamayı ihlal eden kişilerle ilgili polis ekipleri işlem yaptı. Uygulama kapsamında kuralları ihlal eden 105 kişiye toplamda 156 bin 36 TL para cezası kesildi.

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