Tokat’ta, sıra dışı modifiye otomobil ilgi çekiyor

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta modifiye araç tutkunu Sadullah Özen’in (34), 1996 model otomobili, sıra dışı görüntüsüyle ilgi çekiyor. Boyasız ve paslanmış gibi görünen otomobili, meraklıları yakından inceliyor.

Kent merkezinde acentecilik yapan Sadullah Özen, 1996 model modifiyeli otomobil satın aldı. Eskimiş ve paslanmış, boyasız bir görüntüye sahip gibi görünen modifiye otomobil dikkat çekti. Sıra dışı modifiyesi ile otomobil kentte yoğun ilgi gördü. Modifiye araç tutkusu olduğunu belirten Sadullah Özen, “Bu arabayı Çanakkale’den aldım. Genel olarak modifiyeyi seviyorum, tutkusu olan bir insanım. İlgi çekmeyi seviyorum. Ben de bu arabayı oradan aldım. Biraz maliyetli oldu ama bence değer. Baya ilgi çekiyor. Geçenlerde içinde otururken 3 kişi geldi, bu araca ne olmuş diye inceliyorlardı. Hatta, ‘Aracına boyasız biniyor’ gibi söylemlerde bulundular. caddeye çıktığım zaman ilgi çekiyor. Fotoğraf çektirenler oluyor. Şu anda bu aracın 65 ile 70 bin lira gibi bir piyasası var. Orijinali ise 40 ile 45 bin lira civarında” dedi.

‘ARACIMA 3-4 GÜN BİNEMEDİM’

Özen, gösterilen ilgi yoğun olunca utandığı için aracına birkaç gün binemediğini belirterek, “Aracı getirdim, ilk 3-4 gün binmedim. Evin önünde durdu. Sigortasını, muayenesini yaptırdık. Aracın rengi zaten ruhsata işli. Kahverengi gri olarak geçiyor. Aracıma binmekten çekindim. Böyle bir araca binmek, büyük şehirlerde dikkat çekmiyor ama küçük şehirlerde genel olarak dikkat çekiyor. Başka bir aracım daha var. Buna her zaman binmiyorum. Büyük bir ilgi var, ondan dolayı ben de rahatsız oluyorum. Ama genç arkadaşlara tavsiye ederim. Dikkat çekmek isteyen arkadaşlara tavsiyede bulunuyorum. Araca binerken, çekinerek biniyorum. Ön güneşliğini indiriyorum gözükmemek için. Caddede o şekilde tur artıyorum” diye konuştu.

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