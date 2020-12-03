Tokat’ta öğretmen çiftten engelliler için farkındalık klibi

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ın Pazar ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Günay (32) ve Ümit Ünyeli (37) çifti, çocukları Yiğithan Ünyeli (4) ile birlikte oyun hamuru ve resim malzemeleri kullanarak engelliler için video hazırladı. Hazırlanan video ilgi gördü.

İlçeye bağlı Üzümören beldesinde Üzümören Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Günay Ünyeli ile Üzümören İbni Kemal İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan eşi Ümit Ünyeli, oğulları Yiğithan ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne dikkat çekmek için evlerinde video hazırladı. Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında evde oldukları günlerde oyun hamuru ve resim malzemelerini kullanarak harf ve simgelerden ‘Siz hiç tekerlekli sandalyede oturup koşmayı denediniz mi?’, ‘Siz hiç gözlerinizi bağlayıp annenizi görmeyi denediniz mi?’, ‘Siz hiç kollarınızı bağlayıp birinin size yemek yedirmesini, su içirmesini beklediniz mi?’, ‘Siz hiç konuşamayıp şarkılar söylemek istediniz mi?’, ‘Siz hiç duymayıp martıların sesini dinlemek istediniz mi?’ ve ‘Hayatı paylaşmak için engel yok’ yazılarını beyaz kağıt üzerinde oluşturarak fotoğraflarını çekip videoya dönüştürdü. Sosyal medyada paylaşılan video ilgi gördü.

‘BİZE DÜŞEN, ONLARIN HAYAT HAKLARINI ELLERİNDEN ALMAMAK’

Engelliler için farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Günay Ünyeli, “Oğlumla birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için kısa bir çalışma hazırladık. Her yıl öğrencilerimle birlikte pano çalışması ya da çeşitli çalışmalar yapıyorduk. Bu yıl evde olduğumuz için farklı bir çalışma yaptık. Oğlumuzla, ailemizle birlikte yaptık. Video olarak öğrencilerimizle, okul gruplarımızda paylaştık. Tüm arkadaşlarımız okul genelinde, ilçe genelinde bu tarz çalışmalar yapar. Arkadaşlarımın da çeşitli çalışmaları olduğunu gördüm. Çünkü hepimiz birer engelli adayıyız. Hepimizin çocuğu, ailesi var. Biz öğretmen olarak daha fazla şey yapabiliriz. Üniversiteler elini taşın altına koyup daha farklı çalışmalar yapabilir. Ben şu an kurumların düzenlediği işaret dili seminerlerine katılmaya dikkat ediyorum. Aynı zamanda bu çalışmalara oğlumu da katıyorum, onunla birlikte yapıyoruz. Bize düşen şey onlara acımak değil. Onların hayat haklarını ellerinden almamaktır. Biz onlara engel oluyoruz. En basit arabamızı park ederken bile engel oluyoruz. Bu bir lüks, lütuf değil. Bu bizim yapmak zorunda olduğumuz bir şey, herkesin bunu fark etmesini istiyoruz. Bu çalışmayı yapmaktaki amacım bunu söylemekti. Biz lütfetmiyoruz, bir şeyleri rica minnet yapmıyoruz, bu bizim görevimiz” dedi.

Ümit Ünyeli ise, “Eşim bu konu ile ilgili okul için etkinlik hazırlıyordu. Benden yardım istedi. Ben de onun fotoğraflarını çekip videolaştırdım, yazısını müziğini ekledim” diye konuştu.

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