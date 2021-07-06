Tokat’ta kazalar, KGYS kameralarında

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kurban Bayramı tatilinde koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı kısıtlama düşünülmediğini söyledi. İlhan, "Bayram ile ilgili şu anda bir kısıtlama öngörülmüyor. Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum" dedi.