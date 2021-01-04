Tokat’ta kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE(Tokat), (DHA) – TOKAT’ın Zile ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Zile-Alaca yolu üzerinde meydana geldi. Kenan Araç yönetimindeki 60 AAC 691 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan yamaca çarpıp, devrildi. Kazada araçta bulunanlardan Havva Araç (33) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Kenan Araç ile Zübeyde Demir, Mustafa Yavuz Araç ve Yağmur Melis Araç ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Zile Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Havva Araç’ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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