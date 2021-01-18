Tokat’ta kar yağışına oyun havasıyla kutlama

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer konu ile ilgili bilgiler verdi. Göz altı morlukları çoğu kişiden görülen cilt pigmentasyon sorunu olduğunu belirten Yüzer, bu morluklar kişiye olduğundan daha yaşlı, yorgun ve halsiz gösterir. Birçok kişi bu durumdan rahatsız olup çeşitli kürler veya makyaj ile kurtulmaya çalıştığını söyler fakat yapılan bu kürler geçici olarak morluğu azaltsa da tam anlamıyla ortadan kaldırmaz." dedi.