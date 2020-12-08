Tokat’ta ‘kar’ ulaşımı aksattı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta etkili olan kar, ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Tokat- Sivas arasındaki Çamlıbel geçidinde araçlar yolda kaldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve sis, Tokat- Sivas karayolunda ulaşımı aksattı. 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde kara hazırlıksız yakalanan bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Trafik ekiplerince Çamlıbel beldesinden Sivas yönüne giden araçların seyrine izin verilmedi. Karayolları tarafından yapılan çalışma sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı.

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