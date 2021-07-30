Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Zile ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Zile- Çekerek yolunun 6’ncı kilometresi Karayün mevkisinde meydana geldi. Dursun Karabaş’ın kullandığı 60 AZ 648 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Dursun Albayrak yönetimindeki 60 TL 634 otomobille çarpıştı. Kazada her 2 sürücü ile 60 TL 364 plakalı araçta bulunan Erdem Karabaş, Mahir Akpolat, Deniz Akpolat ve Şükrü Akgül yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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