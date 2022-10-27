Tokat’ta iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Tokat-Niksar karayolunun Yazıbaşı köyü kavşağında meydana geldi. Tokat’tan Niksar istikametine giden Mustafa Akgül yönetimindeki 34 JU 5582 plakalı otomobil ile kavşaktan yola çıkış yapan Salih Yıldırım (70) yönetimindeki 60 DU 839 plakalı otomobil sürücülerin dikkatsizliği sonucu çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Salih Yıldırım yaşamını yitirdi, yanında bulunan Zeynep Yıldırım ile diğer otomobil sürücüsü Mustafa Akgül yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile jandarma soruşturma başlattı. (DHA)

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