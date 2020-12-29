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Tokat’ta geri manevra yapan itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta geri geri manevra yapan itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Tokat Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Park Bahçeler Müdürlüğü binasındaki güvenlik kameralarını ayarlamak için gelen Muzaffer Kibar (40) yönetimindeki itfaiye aracı bahçeye geldi. Bilgi işlem görevlisi Ahmet Eker (35), hizmet binasının çatısındaki kamerayı düzeltmek için itfaiye aracının sepetine bindi. İtfaiye eri Muzaffer Kibar geri manevra yaptığı sırada sol tarafında bulunan binanın otopark girişini fark edemeyince araç 2 metre yükseklikten boşluğa devrildi. Kazada, araç sürücüsü Muzaffer Kibar ile sepetten atlayan Ahmet Eker hafif yaralandı. Park Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışanlar tarafından araçtan çıkartılan Muzaffer Kibar ile Ahmet Eker, gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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