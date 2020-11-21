Tokat’ta denetim yapan polislere çorba ikramı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerine lokanta sahibi Erhan Uzun (37) çorba ikramında bulundu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Tokat’ta polis ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı kavşağında denetim yapan polis ekiplerine, lokanta işletmesi sahibi Erhan Uzun çorba ikram etti. Polis memurları Uzun’a ikramından dolayı teşekkür etti. Polis ekiplerinin uygulama yaptığını görünce çorba ikramında bulunmak istediğini söyleyen Uzun, “81 ilimizde sokağa çıkma yasağı var. İlimizde de işletmemize 50 metre uzaklıkta uygulama yapan polis ekiplerini gördük. Havanın da soğuk olması nedeniyle, bizde polis memurlarımıza çorba ikramında bulunduk.” dedi.

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