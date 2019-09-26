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      Kültür-Sanat Haberleri

      İKÜSAG, Spiral Jetty Sergisi ile sezonu açtı

      Editör -
      İKÜSAG, 2019-2020 sanat sezonunu “Spiral Jetty” sergisi ile açtı. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2019-2020 sanat sezonunun ilk...
      Kültür-Sanat Haberleri

      Tarihi değirmen turizme kazandırılacak

      Editör -
      BARTIN’ın Ulus ilçesinde, yaklaşık 200 yıl önce bölgede yaşayan Rum aile tarafından yaptırılan su değirmeni, restore edilerek turizme kazandırılacak. Bartın İl Kültür...
      Yaşam Haberleri

      “Yangın olur biz yangına gideriz”

      Editör -
      Edirne’nin Keşan ilçesinde, belediye itfaiye müdürlüğü, itfaiyenin kuruluşunun 305’inci yıl dönümü ve İtfaiye Haftası nedeniyle kamera karşısına geçerek, ‘Yangın olur biz yangına gideriz’ şarkısını seslendirdi, klip çekti.
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