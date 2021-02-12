Tokat’ta apartmanda yangın; mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

Rahmetli babam hep “oğlum, en ucuz yatırım kalemi beyaz kağıt siyah kalemdir korkma, bol bol kullan, yapacağın yatırım ve işleri önce beyaz kağıt üzerinde siyah kalemle planla işe sonra başla” derdi.Bir gecekondu yaparken bile kese kağıdına binanın planını çizer ustaya verir, şuraya şu ölçüde duvar yap, şu odayı buraya, ötekini şuraya koy dersiniz değil mi?