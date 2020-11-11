Tokat’ta 4 bin fidan toprakla buluştu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) – TOKAT’ta ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında 4 bin fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında Tokat’ta 4 bin fidan dikildi. Fidan dikim töreninde konuşan Vali Ozan Balcı, “Tokat Orman Teşkilatı, çok güzel çalışmalar yapıyor. Biz, İl Özel İdare kaynaklarıyla orman teşkilatının gücünü birleştirerek, 2,5 milyon meyve fidanını bu yıl fide olarak toprakla buluşturduk. Önümüzdeki yıl da çiftçiye dağıtacağız, toprakla buluşturacağız. Ayrıca üretime katkı olmasından dolayı da kuşburnu, ıhlamur, kıvırcık gibi türleri de yetiştireceğiz” dedi

Balcı’nın konuşmasının ardından protokol üyeleri ve öğrenciler fidanları dikti.

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