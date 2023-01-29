Tokat’ta 3 katlı binanın çatısında yangın

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara sebep oldu.

Yangın saat 22.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Hükümet Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. İsmail Hançer’e ait binada henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın 3’üncü katında kiracı olarak kalan Dursun Öksöz’ün evinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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