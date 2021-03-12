Tokat’ta, 19.21’de ‘İstiklal Marşı’ etkinliği

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- İSTİKLAL Marşı’nın Kabulü ve Anma Günü kapsamında Tokat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonla vatandaşlar saat 19.21’de pencere ve balkonlarından İstiklal Marşı’nı okudu.

Tokat Belediyesi, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Anma Günü kapsamında halkı saat 19.21’de İstiklal Marşı’nı okumak için balkonlara davet etti. Karşıyaka Mahallesinde gerçekleştirilen organizasyona Tokat Belediye Bandosu da katıldı. Vatandaşlar evlerinin balkonlarını Türk Bayrakları ile süsledi. Programda İstiklal Marşı’nın kabulü olan 1921 tarihine atıfta bulunularak, saatler 19.21’i gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu. Program havai fişek gösteri ile son buldu.

Coşkulu bir şekilde İstiklal Marşı’nın 100’üncü yılını kutladıklarını ifade eden Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kelemci, “İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl dönümü bu vesile ile Tokat Belediyesi olarak halkımız ile birlikte coşkuyla saat 19:21’de İstiklal Marşı’nı okuduk. Etkinliğe katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

İstiklal Marşı ruhunu çocuklara aşılamak istediklerini söyleyen Karşıyaka Mahallesi muhtarı Turan Türk, “Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un bizlere emaneti olan İstiklal Marşı’mızın 100’üncü yılını kutluyoruz. Karşıyaka mahallesi olarak balkonlarda yoğun bir heyecan ile çocuklarımıza bunu idrak ettirmeye çalışıyoruz. Ne kadar salgın olsa da inanılmaz bir coşku ve ilgi var. Çocuklarımıza bu ruhu aşılayıp daha uzun yıllara, daha sağlam adımlar atmaları için elimizden geleni yapmanın gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

Coşkuyu yaşamak için sitenin bahçesine inen Latif Yılmaz ise, “Bugün coşkulu bir gün. İstiklal Marşı’mızın 100’üncü yıl dönümü. 100 yıl boyunca söyledik, inşallah yüz yıllar boyunca da söylemek nasip olur. Coşkumuz çok büyük. Bu günün anlamıyla başta şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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