Tokat’ta, 127 parça tarihi eser ele geçirildi

Kar yağışının başlamasıyla Türkiye'de 50'yi aşkın kayak merkezinde hazırlıklar tamamlandı. Koronavirüs nedeniyle kayak merkezi otelleri de Güvenli Turizm Sertifikası ile hizmet verebilecek. 3 günlük yılbaşı tatili için Uludağ, Kartalkaya, Erciyes, Palandöken, Sarıkamış, gibi kayak merkezlerine talep patlaması yaşanıyor. Kayak merkezleri, bu yıl Rusya ve Ukrayna'dan da ciddi talep gördüğü için tur operatörleri iki ülkeye yönelik charter seferler hazırladı.