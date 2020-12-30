Tokat’ta, 102 litre kaçak içki ele geçirildi

İbrahim UĞUR/ALMUS (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Almus ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 102 litre sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi.

Almus ilçesine geçen hafta ‘İstanbul’dan kaçak içki getirileceği’ bilgisi üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. İlçe girişinde şüpheli S.H. ve H.İ.’nin araçlarını durduran jandarma ekipleri yaptığı aramada 102 litre sahte bandrollü kaçak içki ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ kapsamında işlem başlatıldı.

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