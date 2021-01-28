Tokat’ta 1000 yıllık ahşap yakma sanatı yaşatılıyor

TOKAT’ta 2017 yılında kurulan Olgunlaşma Enstitüsü’nde, usta öğretici Hilal İşler (43) tarafından Danişmendli Beyliği döneminde yapılan ve unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında olan ahşap yakma sanatı yaşatılmaya çalışılıyor.

Kent merkezinde 2017 yılında kurulan Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, unutulmaya yüz tutmuş eserlerin yeniden canlandırılmasına ev sahipliği yapıyor. Enstitü tarafından Danişmendli Beyliği döneminde yakma usulü yapılan hat eserleri araştırılarak yeniden gün yüzüne çıkartılıyor. Enstitüde usta öğretici olarak görev yapan evli ve 3 çocuk annesi Hilal İşler, günlerce uğraşarak yaptığı eserleri gelecek nesillere aktarmaya ve mesleği yaşatmaya çalışıyor.

‘ESERLERİ İNCELEYEREK ARŞİV OLUŞTURUYORUZ’

Hat sanatını enstitü bünyesinde yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, “Enstitü olarak, Danişmendli Beyliği’nin mimari eserlere yansımasını aldık. Bu tema konumuz devamında yaptığımız araştırmalarda Danişmendli Beyliği’nden kalan eserlerimizin incelenmesi ve arşivlenmesini sürdürüyoruz. Niksar ilçemiz Danişmendlilere başkentlik yapmış bir yer ve bu döneme ait çok güzel eserlerimiz var. Bu eserleri inceleyerek bu eserlerden arşiv oluşturuyoruz. Çünkü, eserlerimizi gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bu eserlerde bulunan motiflerimizi ve yazılarımızı arşivleyerek, gelecek nesillerimize yeni eserler bırakmak istiyoruz. Hat sanatı 6’ıncı 10’uncu yüzyıldan itibaren yapılmaya başlanmış. Yapılmaya başladığından itibaren murakka gibi özel kağıtlar ve ahşap üzerine çalışmalar yapılmış. En önemli güzel eserlerini Osmanlı döneminde vermiş. Dedelerimiz sade, incelik ve işçilik isteyen eserler bırakmış. Danişmedliler Beyliği eserlerini incelerken çok heyecanlanıyoruz. Şu anda salgından dolayı kursumuz yok. Ama bu hastalığı atlattıktan sonra amacımız hat sanatını çocuklara, gençlere öğretmek. Çünkü bu sanatın inceliklerini ve güzelliklerini görmelerini istiyoruz. Bunun için de projelerimizi yaptık, inşallah en kısa zamanda salgını atlatır atlatmaz projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

‘TEKNOLOJİ İLE AHŞAP YAKMA SANATI CANLANMAYA BAŞLADI’

Tokat Olgunlaşma Enstitüsünde ahşap yakma sanatı usta öğreticisi olarak görev yapan Hilal İşler, “Eğitimimi Amasya’da aldım ve daha sonra Tokat Olgunlaşma Enstitüsünde görev almamla beraber çalışmalarım daha da değişti ve yön kazanmaya başladı. Bu seneki temamız doğrultusunda Danişmendli tarihini günümüze arşivlemeye çalışıyoruz. Tarihi çalışmalara daha çok yön vermeye başladık, hat sanatı yanında. Hat sanatı, tarihi çok eskiye dayanan bir sanat. Günümüzde ise yeniden canlanmaya başladı. Teknolojinin gelişmesi ile yaygınlaşmasıyla verilen eğitimlerle günümüzde daha aktif duruma geldi. Ben Arapça eğitim almaya başlamıştım. Hat sanatına doğru kendiliğinden bir akış oldu. Zamanla da bu ahşap yakma sanatı ile de birleşmeye başlayınca daha farklı boyut aldı. Şu anda da tarihimizi günümüze yansıtmaya çalışıyoruz. Düz ahşap yakma yerine sütunlarda boyutlandırmaya başladık, tonlamanın yanında daha farklı bir görüntü almaya başladı” diye konuştu.