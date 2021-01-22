Tokat’ta 10 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

Ahmet DAĞLI/ SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Mehmet Ali Uluışık (68), haşhaşın hem üretimini hem de ezmesini yapıyor. Ezmelerin büyük bölümünü kendi tarlasında...