Tokatlıların ‘kar’ eğlencesi sosyal medyada

Kulak ağrısının bir çok nedeninin olacağını söyleyen Op. Dr. Özgül Gergin Tinay ‘En sık karşımıza çıkan sebep enfeksiyonlardır. Yetişkinlerde bu daha çok kendini dış kulak yolu enfeksiyonu şeklinde belirtirken çocuklarda orta kulak enfeksiyonları daha sık görülür’ dedi.