Tokat’ın kadim el sanatı yazmacılığa ömrünün 51 yılını verdi

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Tokat’ta yaşayan 60 yaşındaki Ali Yeşilyayla, 9 yaşından bu yana yazmacılıkla iç içe hayat sürüyor. Coğrafi işarete sahip “Tokat yazması”, 600 yılı aşkındır ustaların elinde yaşatılıyor. Tokat’taki bu ustalardan biri de Ali Yeşilyayla.

Atölyesinde ıhlamur ağaçlarından üretilen kalıplara motifleri işleyerek kumaşlara baskı yapan Yeşilyayla, ürettiği yazmaları Türkiye’nin her yerine gönderiyor.

Evli ve 2 çocuk babası Yeşilyayla, AA muhabirine, mesleğe yazma katlayarak başladığını anlattı.

İlkokuldayken, okuldan kalan zamanlarında eniştesinin yanında çalıştığını belirten Yeşilyayla, “Daha sonra yavaş yavaş baskıya geçtim. İşi öğrendik. Askere gidip geldikten sonra atölye açtım. Açtıktan 5 yıl sonra atölyem yangında kullanılamaz hale geldi. Belli zaman sonra kendimizi topladık. Tekrar bu işe devam ettik.” dedi.

Kendilerine ustalardan kalan Tokat’ın kadim el sanatını yaşatmak için çalıştığını ifade eden Yeşilyayla, “Bizim sanatımız çok değerliydi. Önceden ‘yazmacı’ dediğinde koşa koşa kız veriyorlarmış. Aynı kuyumcular gibi. Ustalarımız, arkadaşlarımız yine topladılar, farklı farklı kendilerini geliştirdiler. Yine sanatımızı bu seviyeye getirdik. Şükürler olsun, çalışana her türlü iş var. Yeter ki işini temiz yap.” diye konuştu.

Tokat yazmasında en önemli unsurlardan birinin kalıplar olduğuna işaret eden Yeşilyayla, ıhlamur ağacının kullanıldığı kalıpların büyük bölümünü kendisinin yaptığını anlattı. Yeşilyayla, şunları kaydetti:

“Kalıp ıhlamur ağacının haricinden olmuyor. 200 çeşit kalıbımın yüzde 70’ini ben yaptım. Ihlamur ağacı kesmek yasak. Genelde biz kırım yapan köylerden arkadaşlarımıza söylüyoruz. Sağ olsunlar bize getiriyorlar. Köylüler yakacaklarına biz kalıp yapmış oluyoruz. Değerlendirmiş oluyoruz. Ihlamur ağacı kesildikten sonra 2 sene bekletmemiz gerekiyor. Çatlama yaptığında da bir şeye yaramıyor.”

Yeşilyayla, basmacılıkla ailesini geçindirdiğini, mesleğini severek sürdürdüğünü belirterek, başta sahil bölgeleri olmak üzere yaptığı ürünlerin, Tokat’ta ve Türkiye’nin pek çok ilinde alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.