Tokat merkez ve 3 ilçedeki ‘hırsızlık’ operasyonunda 3 tutuklama

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) – TOKAT merkez ve Pazar, Erbaa, Turhal ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde, 15 Aralık 2019’da motosiklet hırsızlığı meydana geldi. İnceleme başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayına 9 şüphelinin karıştığını tespit etti. Daha önce de 10 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tokat merkez, Pazar, Erbaa ve Turhal ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü, ilk ifadeleri alındıktan sonra bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3’ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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