Sonsuz füzyon enerjisi, adeta yeryüzünde güneşi yaratmak ve yıldızların enerjisinden faydalanmak…

Üretmek için enerji mutlak gerekliliktir, insanoğlu dilediği yerde, dilediği kadar enerji elde edebilmek için çok uğraştı, aslında kimyasal enerjinin yani ateşin keşfi ve kontrolü insanı insan yapan, insan uygarlığını kuran en önemli adımdır.

Bu sayede metali eritmeyi, soğuktan korunmayı ve yabani canlıları kendimizden uzak tutmayı başarabildik.

Sanayi devrimi bile ateşin enerjisinin makinalar vasıtası ile hareket enerjisine çevrilebilmesi sayesinde başarıldı.

İnsanoğlu kimsayal enerjiden sonra atomun çekirdeğinde gizli, nükleer enerjiyi kullanmayı da başarınca çağ atladı ve elinde sonsuz bir güç oluştu.

Nükleer enerji iki yolla elde edilir; Birinci yol fisyon yani atom çekirdeğinin parçalanması yöntemidir; Fisyon (Çekirdek Parçalanması) bir nötronun, uranyum gibi ağır bir element atomunun çekirdeğine çarparak yutulması, bunun sonucunda bu atomun kararsız hale gelerek daha küçük iki veya daha fazla farklı çekirdeğe bölünmesi reaksiyonudur. Parçalanma sonucunda ortaya çıkan atomlara fisyon ürünleri denir. Bunların bazıları radyoaktiftir. Bir nötron yutulması ile başlayan fisyon tepkimesi sonucunda, büyük miktarda enerji ile birlikte, birden fazla nötron ortaya çıkar. Çekirdek tepkimeleri sonucunda açığa çıkan enerji, kimyasal tepkimelere göre yaklaşık bir milyon kat düzeyinde daha fazladır.

Nükleer enerji elde etmenin diğer bir yolu ise füzyondur; Füzyon (Çekirdek Birleşmesi) Hafif radyoaktif atom çekirdeklerinin birleşerek daha ağır atom çekirdeklerini meydana getirmesi olayıdır. Füzyon tepkimesinde ortaya çıkan sıcaklık çok daha büyüktür.

Güneş ve diğer yıldızlardaki tepkimeler bu gruba girer. Hem elde edilen enerji çok daha büyüktür ve hem de bu enerjiyi elde etmek için kullanılacak yakıt yani hidrojen evrende en çok bulunan maddedir. Fisyon için gerekli olan uranyum, plutonyum vb yakıtlar ise çok nadir bulunan ve tükenir kaynaklardır.

Fisyon teknolojisi ile çalışan nükleer reaktörler halihazırda dünyada ticari olarak faaliyetteler ve büyük miktarda elektrik enerjisi üretiyorlar.

Füzyon teknolojisi ile ilgili araştırma geliştirme çalışmaları ise uzun süredir devam ediyor. Bu teknoloji hidrojen bombası adı ile silah olarak zaten epeydir biliniyor ve kullanılıyor, lakin bu büyüklükteki bir gücü kontrol altında kullanmak kolay değil çok zor bir teknoloji. Konuyu gündeme getirmemin nedeni ise biz Ayasofya mayasofya kavgaları ile uğraşır, Ayasofya’yı müzeden camiye çevirdiğimizi duyurur, resimlerin bulunduğu yerde namaz kılınır mı kılınmaz mı diye tartışırken elin oğlu tokamak geliştirme yolunda çok önemli bir adım attığını duyurdu.

Fransa’nın güneyinde inşa edilmesine karar verilen Uluslararası Nükleer Füzyon Reaktörü ITER’in yapımı konusunda projeye ortak olan ülkeler arasında Moskova’da bir anlaşma imzalandı.

Paylaşılan bilgilere göre ITER kapsamındaki nükleer füzyon araştırmaları için önümüzdeki 30 yılda en az 10 milyar Euro harcanacak.

Projeyi kazandıkları için mutlu olduklarını belirten atom fizikçisi Bruno Rougier reaktörün temelinin önümüzdeki aylarda atılacağını kaydederek “İçindeki sıcaklığın tahayyül sınırlarını zorladığı bir çeşit dev kazan düşünün. ITER 12 metre çapındaki dev bir halka olacak ve ve atomların birleşebilmesi için bu kazanda azami sıcaklık üretilecek” diyerek projenin ana hatlarını anlattı.

Fizikçi Rougier, füzyon reaktörünün çok daha tehlikesiz olduğunu belirterek şunları söyledi:

“ITER’in iki avantajı var. Birincisi, bin yılda etkisini kaybeden düşük miktarda radyoaktif atık çıkarıyor. İkinci avantajına ise paha biçilmez. Füzyon reaktörünün merkezinde erime tehlikesi sıfır. Yani Çernobil’in tekerrür etmesi söz konusu değil. Neden? Çünkü reaktör muazzam ısıda çalışabiliyor. Sıcaklık düşünce füzyon olmuyor. Yani akla gelebilecek en büyük nükleer tehlikeye maruz kalmadan elektrik üretmek ITER ile mümkün olacak.”

Tokamak konusunda çalışan tek ülke elbette Fransa yada bu konsorsiyum değil ABD, Almanya ve Çin’inde de tokamak araştırmaları devam ediyor. Çinlilerin nükleer füzyon reaktörü EAST 2018 yılında 100 milyon derece sıcaklığa erişmişti. Deneysel EAST reaktörü, 10 saniye boyunca 100 milyon derecelik çekirdek plazma sıcaklığını koruyarak ticari nükleer füzyonda önemli bir adım attı. En son Almanya, 2016’da 1 saniye için 80 milyon dereceye ulaşmıştı.

Buhar makinasının keşfinin dünyayı nasıl değiştirdiğini, bu keşfi yapan ve kullanmayı becerebilen toplumların beceremeyen toplumlara nasıl fark attığını çok iyi biliyoruz.

Toplumsal güç, zenginlik ve refahı yaratan en önemli faktör bilim ve teknolojidir, ne yazık ki Türkiye’de biz avara kasnak işler ile uğraşmaktan bilim ve teknoloji ile uğraşmaya yeterince vakt ve nakit ayıramıyoruz.