Togg Teknoloji Kampüsü törenle açıldı, C SUV seri üretim bandından indi (1)

- Reklam -

Esra TÜRKER- Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN- Hasan BOZBEY/ GEMLİK (Bursa), (DHA)- TÜRKİYE’nin yerli otomobili Togg için 18 Temmuz 2020 tarihinde yapımına başlanan Togg Teknoloji Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda törenle açıldı. Erdoğan, seri üretim bandından inen kırmızı renkteki C SUV ile Togg çalışanlarının alkışları arasında tören alanına geldi.

​18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı’nda törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni, Togg hissedarlarını, Togg Yönetim Kurulu üyelerini ve geniş bir davetli grubunu bir araya getiren törende, Togg’un ilk akıllı cihazı C SUV, bin 300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen kırmızı renkteki C SUV ile tören alanına gelirken, kendisini Togg hissedarları karşıladı.

2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazını pazara sunmaya hazırlanan Togg, açılışta satış stratejisini ve kullanıcıyla temas kanallarını da açıkladı. Togg, kullanıcıya yakın olmak için dijital ve fizikseli hibrit bir yapıda birleştirerek doğrudan satış yapacak.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, ‘Bir otomobilden fazlası’ vizyonuyla önemli bir kilometre taşını daha gerçekleştirmiş oldu.

‘5 AY SONRA TRAFİĞE ÇIKIYORUZ’

Sunuculuğunu Seda Öğretir ve Cem Öğretir’in yaptığı tören, üretim robotlarının eşlik ettiği senfoni orkestrasının İstiklal Marşı icrasıyla başladı. Togg’un kurulduğu ilk günden bu yana geçirdiği aşamaları anlatan filmin ardından konuşan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İşte bugün Türkiye’nin 100 yıllık hayaline dev bir adım atıyoruz. Bugünden itibaren Türkiye’nin otomobilini bu güzel tesiste üretmeye başlıyoruz. 2017’de Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Genel Kurulu’nda Sayın Cumhurbaşkanımız, bu işi bizim üstlenmemizi istemişti. O gün Cumhurbaşkanımız nezdinde tüm milletimize bir söz verdik. ‘Devletimiz yanımızda dursun. Türk iş dünyası olarak biz bunu başarırız’ demiştik. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle yola çıktık. Sonra kıymetli ortaklarımız, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell ve Zorlu Holding. Namı diğer Sayın Cumhurbaşkanımız koydu bu namı diğerinin adını babayiğitlerimizle zorlu bir yolculuğa başladık. Küresel ekonomide taşların yeniden oynadığı bütün dünyanın pandemiyle uğraştığı bir dönemde yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürdük. Rabbime şükürler olsun. Bugün milletimize verdiğimiz sözü tutabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu vatanın bir evladı olarak ortaklarımla gurur duyuyorum” dedi.

‘ÖNCE AVRUPA’YA SONRA DÜNYAYA SATACAĞIZ’

Türkiye’nin ilk yerli otomobili ‘Devrim’in seri üretiminin yapılamamasıyla büyük bir fırsat kaçırıldığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“1960’larda çok önemli bir fırsatı kaçırmıştık. ‘Devrim’ arabasına sahip çıkamamış ve Türkiye’nin otomobilini üretememiştik. Ama bu sefer yüz yılda bir gelen bu teknoloji fırsatını Türkiye olarak kaçırmıyoruz. En doğru zamanda küresel rakiplerimizle baş başa bir yarışa giriyoruz. Bir otomobilden fazlasını üretiyoruz. Togg akıllı cihazlarıyla yarının mobilite dünyasında biz de varız diyoruz. Hala bize inanmayanlar var. Bunu da biliyoruz. Ama olsun yılmıyoruz. 2017 Mayıs’ında Cumhurbaşkanımıza söz verdiğimizde bizle dalga geçmişlerdi. 2018 Haziran’ında şirketimizi kurduğumuzda bize gülmüşlerdi. I2019 Aralık’ında ilk araç lansmanımızı yaptığımızda ‘Oyuncak bu’ demişlerdi. 2 sene önce Temmuz 2020’de burada temel attığımızda ‘Bu fabrika bitmez’ demişlerdi. Ama biz hiçbir zaman pes etmedik. Ümidimizi de kaybetmedik. En iyi bildiğimiz işi yaptık. Yatırım yapmaya, çalışmaya devam ettik. İşte bakın bugün buradayız. Birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızın banttan indireceği ilk aracımızla birlikte seri üretime başlıyoruz. Mart ayında da yollarda Togg araçlarımızı kullanıyor olacağız. Şimdi de dün ‘Üretemezsin’ diyenler, bugün de diyorlar ki ‘Bunu dünyaya satamazsın’ diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım sizin huzurunuzda milletimizin şahitliğinde bir söz daha veriyoruz ortakları olarak. Önce Avrupa’ya ve sonra tüm dünyaya Türkiye’nin otomobilini satacağız. Bu hedefi de siz verdiniz bize. ‘İhracat olmadan olmaz’ dediniz. Aynen o doğrultuda gidiyoruz biz de. 2024 sonundan itibaren inşallah ihracat haberlerimizi otomotiv merkezi Avrupa ülkesinden başlayarak duymaya başlayacaksınız. Teknolojimizle, mobilite çözümlerimizle, rekabetçi fiyatlarımızla tercih edilen bir küresel marka olacağız.”

‘TOGG’UN DİREKSİYONUNDA HANS YOK’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise konuşmasında şunları kaydetti:

“7’den 77’ye bu ülkenin her ferdinin hasret olduğu yerli otomobili, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde hayal olmaktan çıkarıp bugün itibariyle gerçeğe dönüştürüyoruz. 2 yıl önce beraber temelini attığımız fabrikamızın açılışını yapıyoruz. Seri üretim bandından ilk araçları indireceğiz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına büyük bir heyecan, şevk ve coşkuyla hazırlanıyoruz. Bir yandan mevcut ihtiyaçlarımızı karşılarken diğer yandan geleceğin taleplerini belirleyen yenilikçi projelerimize hız verdik. İşte Togg’da otomotiv endüstrisinin geleceğine yön verecek bir proje. Otomobile dair bildiğiniz her şeyi unutun. ‘Togg bir otomobilden daha fazlası’ derken biz gayet ciddiydik. İnsan odaklı, empatik ve akıllı yapısı, Togg’un bizim için sürekli öğrenmesi ve uygun çözümler sunmasını mümkün kılıyor. Kısaca Togg kullanıcısına göre dönüşen ve kullanıcısını dönüştüren bir teknoloji. Nasıl ki Togg’a bir otomobilden fazlası diyorsak, Togg’u üreten tesisimize de bir fabrikadan daha fazlası diyoruz. Burası karbon emisyonunun azaltılması, geri dönüşüm, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye yönelik yenilikçi uygulamalarıyla dünyada fark oluşturacak. Mesela boyahanemiz uçucu organik bileşen salımını miktarıyla Türkiye’deki sınırın yasal sınırın 9’da biri. Avrupa’daki yasal sınır 7’de biri. Avrupa’nın en temiz boyahanesi. Yani çevre dostu, akıllı aracımız, yine çevre dostu, akıllı bir tesisle yollara çıkacak. Öyle ki bu tesisimiz daha şimdiden Avrupa’nın köklü otomotiv firmalarının yeni yatırımlarına ilham oldu. Bu tesisi yapan firmamız, müteahhidimiz Avrupa’nın yeni projelerinin de yüklenicisi konumuna geldi. Togg aynı zamanda yetenekli insan kaynağımızın hayallerini gerçekleştirebileceği bilgilerini kullanabilecekleri büyük bir platforma dönüştü. Yurt dışında yaşayan başarılı mühendisleri, tasarımcıları biz ekibimize dahil ettik. Bu manada Togg tersine beyin göçüne de önemli katkılar sağladı. İşte tüm bu örnekler aslında Togg’un nasıl yerli ve milli bir proje, nasıl yerli ve milli bir marka olduğunun ayrı ayrı kanıtı. Bunu ısrarla istemeyenler de yok değil. Onlar için de kısaca şunu söyleyelim. Togg projesinin direksiyonunda Hans yok, George yok, Ayşe var, Mehmet var, Türkiye var.”

‘KULLANICIYA DAHA YAKIN OLANLAR DAHA BAŞARILI OLUYOR’

Açılışta, Togg’un kilometre taşlarını anlatan Togg CEO’su Gürcan Karakaş da Togg’un satış stratejisini ve kullanıcıyla temas yöntemini ilk kez açıkladı. Karakaş, şunları söyledi:

“Küresel rekabette kullanıcıya daha yakın olanlar daha başarılı oluyor. Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturacak, satışları doğrudan kendimiz organize edeceğiz. Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda hizmet vereceğiz. Amacımız kullanıcılara daha hızlı, daha etkin, daha verimli bir deneyim yaşatmak ve uçtan uca çevrimiçi bir deneyim ile Togg kullanıcısı olmalarına da imkan vermek. Bugün klasik üreticiler dahi yeni nesil elektrikli araçlarını bayi ağı üzerinden satmıyor. Kasım ayında İstanbul’da Zorlu Center’da ilk temas noktamızı açıyoruz. 2023 yılında bu sayı 19’a ulaşacak. Satış sonrası temas noktalarımız ise sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak.”

‘ÇOK YAKINDA DİJİTAL ÜRÜNLERİMİZİ DE DUYURACAĞIZ’

Karakaş, bir teknoloji şirketi olarak akıllı cihazın yanı sıra farklı dijital ürünler üzerinde de çalıştıklarını belirterek, “Çok yakında dijital ürünlerimizi de duyurmaya başlayacağız. Mobilite çözümleri, büyük veri, siber güvenlik, fintech, blok zinciri, oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve mobilite servisleri gibi stratejik alanlar üzerine yoğunlaşıyoruz. Kullanıcılarımıza, akıllı yaşam, e-cüzdan, uzaktan güncelleme, akıllı bağlantı gibi hizmetler sayesinde kesintisiz bir mobilite deneyimi sunmayı hedefliyoruz” dedi.

‘YÜZDE 100 MİLLİ BİR PROJEYİZ, DİREKSİYONDA BİZ VARIZ’

Konuşmasında, “Hedefimize giden yolda verdiğimiz tüm sözleri tuttuk” diyen Karakaş, şöyle devam etti:

“Başından beri bir otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktığımızı ifade ettik. Geldiğimiz noktada akıllı cihazımızın etrafında gelişen bir ekosistem kurmayı başardık. Yüzde 100 milli bir projeyiz. Tüm kararlarımızı kendimiz alıyoruz çünkü direksiyonda biz varız. Aynı zamanda yerliyiz. Başlangıçta da ‘Yüzde 51 yerlilik oranı’ dedik, tedarikçilerimizin yüzde 75’ini Türkiye’den seçerek, 51’i yakaladık, üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Günümüzde yerlilik ve milliliği kullandığınız parça sayıları değil, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tamamının size ait olması belirliyor. Akıllı cihazımızın kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli özelliklerini temsil eden USECASE Mobility kavramını tüm dünyaya anlatıp tescil ettirdik. Mobilite ekosistemini büyütmek ve yeni teknolojiler geliştirmek için çok değerli iş birliklerine imza attık. Markamızı dünyanın en itibarlı teknoloji platformlarında konumlandırmaya başladık. Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle ‘Bir Fabrikadan Daha Fazlası’ olan Togg Teknoloji Kampüsümüz için pandemi de dahil, kar kış demeden 1200 iş ortağıyla çalıştık. Avrupa’nın en temiz boyahanesini kurduk. Küresel rekabet için ülkemizin en iyileri ile dünyanın en iyilerini bir araya getirdiğimiz ekipler oluşturduk.”

‘2026’DA CROSS COUPE GELİYOR’

Togg’u hatchback olarak üretmekten vazgeçtiklerini söyleyen Karakaş, yeni üretilecek modellerle ilgili bilgi vererek şunları söyledi:

“SUV’dan sonra ne var? Biliyorsunuz o meseleyi projemizin içerisinde bizim daha küçük bir SUV modeli ve hafif ticari araç olarak da kullanılabilecek bir modelimiz var. Ve burada size ilk defa üzerinde çalıştığımız, tasarladığımız ve yavaş yavaş dominasyonlarına başladığımız iş ortakları seçilmeye başladığımız Sedan’ımızı göstermek istiyoruz. Yine yeni nesil arkadaşlar çerçevesinde tasarlanmış. Artık bir hatchback yapmaktan vazgeçtik. Çünkü günümüz kroskopi tabir ettiğimiz daha dinamik, daha heyecan veren ve hedef kitlemizin de beğenisini daha fazla kazanarak hazırlayacağız. 2025’te Sedan, 2026’da da Cross Coupe’miz geliyor.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KIRMIZI RENKTEKİ C SUV İLE TÖREN ALANINA GELDİ

Konuşmaların ardından montaj tesisinden yapılan canlı yayınla ilk akıllı cihaz C SUV, seri üretim bandından indi. Montaj tesisindeki tarihi ana tanıklık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen kırmızı renkteki C SUV ile Togg çalışanlarının alkışları arasında tören alanına geldi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -