Ligde ilk yarının sona ermesiyle birlikte TOFAŞ’ı bazı oyuncular adeta sırtladı. Sammy Mejia takımın skor yükünü çeken isim olurken, Diante Garrett da hücuma olan katkısıyla öne çıktı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne bu sezon kabuk değişimi ile beraber başlamış olan ve yeni kadrosuyla Play-Off’ta gene final oynamayı hedefleyen TOFAŞ, ilk yarıyı 3’üncü sırada tamamladı. İlk 7 haftayı 6 galibiyetle kapatmasına karşın, sonraki 7 haftada değişik bir görüntü sergileyen mavi yeşilliler, bu süreçte ise yalnızca 3 defa kazanabildi. İstikrarsız grafiğine rağmen ligdeki başka zirve mücadelesi veren ekiplerin yitikleri da TOFAŞ’ı üstte tutarken, topluluk ikinci yarı için hazırlıklarını sürdürüyor.

EN SKORER İSİM MEJIA

Ligde ilk yarının sona ermesiyle beraber TOFAŞ’ın da en verimli oyuncuları aşikar oldu. Takımın en skorer adı Samuel Mejia oldu. 13 maçta toplam 219 sayı kaydeden tecrübeli gard, bununla beraber ligin de en fazla sayı bulan 7’nci ismi. Maç başı ortalama 16.85 sayı atan Mejia, bu alanda ligde ise 8’inci sırada bulunuyor. Diante Garrett 13 maçta 14.38’lik sayı ortalamasıyla takımın en fazla sayıya katkı veren bir başka oyuncusu oldu.

GARRETT ATAĞI YÖNLENDİRİYOR

Asist bazında da Diante Garrett’ın adı öne çıkıyor. Maç başı 6.08 asist kaydeden ABD’li gard, takımın en fazla asist yapan oyuncu olmasının yanında bununla beraber ligde de bu alanda üçüncü sırada. Sakatlığı sebebiyle bazı maçları kaçırmak zorunda kalan barış Ermiş’in ise 9 maçta 4.67’lik asist ortalaması bulunuyor. Top kibritte ise Sammy Mejia, 27 defa top çalarken bu alanda da ligin en iyi oyuncusu konumunda yer aldı. Mejia bununla beraber takımın en fazla süre alan oyuncusu da oldu.

RİBAUND EKSİKLİĞİ

Gözler savunmaya çevrildiğinde ise TOFAŞ formasıyla ligde 9 maça çıkan ancak hemen sonra kulüp ile yollarını ayıran Jeff Withey, 15 blok gerçekleştirirken; 1.67’lik blok ortalamasıyla ligin en iyisi oldu. Kenny Kadji de 11 blok yaptı. Ligin en fazla blok yapan ilk 20 oyuncusunun 4’ünün TOFAŞ’tan olması ise dikkat çekti. Savunmada noksanlık olarak görülen ribaundlarda ise TOFAŞ’tan hiçbir oyuncunun ligin bu alandaki ilk 20’sinde olmaması ise göze çarptı.