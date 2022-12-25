Tofaş – Aliağa Petkim Spor: 78-65

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Erhan Gürsel

TOFAŞ: Deon Thompson 10, Berke Büyüktuncel 9, Berk Uğurlu 9, Bora Satır, Ege Demir, Suleiman Okhaifoede 8, Boubacar Toure 4, Robert De Juan Gray Jr 22, Arturas Milaknis 16, Tevfik Akdamar, Emre Tanışan, Özgür Cengiz

ALİAĞA PETKİM SPOR: Ege Arar, Omar Morgan Prewıtt 14, İsmail Cem Ulusoy 13, Kenny Fred Chery 10, Yiğit Kayalar, Tai Jack Webster, Murat Meriç Kuntker, Jeremy Byron Jerome Simmons 14, Ömercan Engin, Nusret Yıldırım, Peyton James Aldridge 12, Dorukhan Engindeniz 2

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1’İNCİ PERİYOT: 15-20

DEVRE: 31-37

3’ÜNCÜ PERİYOT: 49-55

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Aliağa Petkim Spor’u konuk eden Tofaş, rakibini 78-65 mağlup etti.

Oyuna etkili başlayan Tofaş, Boubacar Toure ve Berke Büyüktuncel’in etkili oyunuyla başladı. İlk 5 dakikada etkili olan Tofaş skoru 12-8’e getirdi. Bu süreden sonra Tofaş pota altında etkisiz kalırken, toparlanan Aliağa Petkim Spor, İsmail Cem Ulusoy, Simmons ve Aldridge’nin etkili oyunu ile ilk periyotu 5 sayıyla önde bitirdi. 15-20

2’nci periyotta toparlanan Tofaş ilk iki dakikada skoru 21-22’ye getirerek konuk takımı mola aldırdı. Bu sürenin ardından sert savunma yapmaya başlayan Aliağa Petkim Spor bunda başarılı oldu ve ev sahibi ekibi hücumda durdurdu. Hücumda da etkili olan konuk takımda Prewitt’in etkili oyunu sayesinde bitime iki dakika kala skoru 37-28’e getirdi. Tofaş’ta kaptan Berk Uğurlu’nun attığı 3’lük ilk yarının skorunu belirledi 31-37.

3’üncü periyotta iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Konuk takımda İsmail Cem etkili olurken, çeyreğin bitimine Chery’nin kullandığı serbest atışla fark çit haneye çıktı 38-49. Bu süreden sonra toparlanan Tofaş savunmada ve hücumda etkili olarak farkı 4’e düşürdü 49-53. Konuk takım, özellikle Chery’nin etkili oyunuyla 3’üncü periyotu 49-55 önde bitirdi.

Son çeyrekte ev sahibi takım toparlanırken bitime 7 dakika kala özellikle Arturas Milaknis’in art arda bulduğu sayılarla 58-57 öne geçti. Savunmada etkili olan Tofaş, bitime 3 dakika kala Berke Büyüktuncel’in smacıyla farkı çift haneye çıkardı 71-61. Gray’in etkili oyunuyla Tofaş, Aliağa Petkim Spor’u 78-65 yendi.

Ev sahibi takımda Robert Gray’ın 22, Milaklis’in de 16 sayısı galibiyette önemli pay sahibi olurken, Aliağa Petkim Spor’da Prewitt ile Simmons’un 14 sayılık katkısı mağlubiyeti önleyemedi.

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