Milyarca dolarlık özelleştirmeler yapıldı, kamu ait neredeyse bir işletme bile kalmadı, ancak geride 933 şirket var. Hem de piyasa değeri 55 milyar lira düzeyinde.



Şirketleri Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) yönetiyor. Fonun öncelikli görevi batık bankaları tasfiye etmek ama hain 15 Temmuz darbesinden sonra FETÖ’nün beslenme ve yuvalanma kaynağı olan yüzlerce şirketi de devraldı. Bunlara kayyumlar atandı, yaklaşık iki yıldır bir şekilde işletilmeye devam ediyor.

Soralım: ne olacak bunca şirket? Sonsuza kadar devletin bünyesinde kalacak değil ya. Gelecek yıldan itibaren peyderpey bu şirketler elden çıkarılsın, satılsın. Bir anlamda özelleştirilsin ve devlete kaynak sağlansın.



TMSF’nin geçen Mart ayı verilerine göre, neredeyse tüm sektörlerde faaliyet gösteren bu şirketlerin toplam aktifleri 49.4 milyar lira. ciro toplamı 24.6 milyar lira. Şirketlerde de 50 bin 192 kişi çalışıyor.

Fon bu şirketlerin öncelikle malzemelerini satıyor ama bu şirketlerin tüm varlıkları bir an önce elden çıkarılmalı. Daha fazla beklemeye gerek yok.



Geri verilmeyeceğine göre, hem devletin üzerinden bir yük kalkar, hem FETÖ örgütünün izleri silinir hem de Hazine’ye gelir olur. İç borçlanmaya ihtiyacı azalacağından faizler üzerinde de olumlu etkisi olur. Bizden önermesi.



ASGARİ ÜCRET VE İNDİRİMLER



Bu haftanın en önemli konuları 2019 yılı için uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi ve bazı sektörlerdeki indirimlerin devam edip etmeyeceği olacak.

Asgari ücret tartışılan rakam iki bin lira civarında. Ancak emeklilere ve çalışanlara yapılacak yüzde 10-12 oranındaki zam göz önüne alınırsa, asgari ücrette de fazla bir artış beklemek lazım. Bu durumda asgari ücret iki bin lirayı geçmeyecek gibi.



Diğer konu bazı dayanaklı tüketim mallarına verilen ÖTV indirimlerinin gelecek yıl da devam edip etmeyeceği. Karar bu hafta çıkar.

Ancak, örneğin beyaz eşyadaki indirimlerin işe yaramadığı, Kasım ayındaki satışların yüzde 7 oranında düştüğü görüldü. Kamu maliyesi de ciddi vergi kaybı yaşadı. Bakan Albayrak bu tür muafiyetlerin kaldırılacağını söylese de sektör temsilcilerin baskıları her gün artıyor. Esasında bu tür tüm indirimleri filan kaldırılalım ki gerçek enflasyonu görelim.



Öte yandan enflasyonla mücadele kampanyasının da son günleri. Bakalım bu yüzde 10 indirimlerin bitmesiyle fiyatlar ne kadar artacak?

Bu arada dolar ve petrol fiyatları geriledi, benzine indirim geliyor. Salı gecesi 15-20 kuruşluk bir indirim söz konusu. Yıl içinde zam yapmayıp artışları vergi gelirlerinden sübvanse edilmesiyle burada da ciddi vergi açığı oluştu. Şimdi bu kayıplar azaltılabilir. Azaltılmayınca diğer yollardan yük vatandaşın sırtına biniyor.



Tümünün enflasyona etkisi ne olacak, ilk sonuçları sonuçlarını en yakın Şubat ayrında görürüz. Bakarsınız yine sektörler bazında indirimler başlar.