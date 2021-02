Tiyatrocu çift, karavanla Türkiye turunda

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- İSTANBUL’da yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında tiyatroları kapanan Burçak (31) ve İbrahim Yakut (39) çifti, salgın öncesi kendi imkanlarıyla yaptıkları ve 90 bin TL’ye mal olan karavanlarıyla Türkiye turuna çıktı. 6 ayda 40 şehir gezdiklerini söyleyen İbrahim Yakut, “Biz aslında bir haftalığına gidip gelecektik. Sonra orayı da görelim, burayı da görelim derken ucumuz Mardin’de çıktı” dedi.

İstanbul’da yaşayan tiyatrocu Burçak ve İbrahim Yakut çifti, koronavirüs tedbirleri kapsamında tiyatroları kapanınca Türkiye turuna çıkmaya karar verdi. 2019 yılında kendi imkanlarıyla yaptıkları karavanın bakımını yapan çift, bir haftalığına çıktıkları Türkiye turunda 6 ayı geride bırakırken, 40 şehir gezdi. Gezdikleri yerlerin tarihi ve doğal güzelliklerini sosyal medya hesapları aracılığıyla takipçileriyle paylaşan çiftin amacı, Türkiye turunu tamamlayıp, pandemi sonrası sınırların açılmasıyla yurt dışı turuna çıkmak. İstanbul’da başladıkları yolculuğa Mardin’de devam eden çift, her şehir de ortalama bir hafta konaklıyor. İbrahim Yakut, yola aslında bir haftalığına çıktıklarını ifade ederek, “Bir haftalığına gidip gelecektik. Sonra orayı da görelim, burayı da görelim derken ucumuz Mardin’de çıktı. Her bir ilde bir hafta kaldık ama 2 haftadır Mardin’deyiz. Mardin anlatılmaz, yaşanır” diye konuştu.

‘PARAYI EVDE OTURUP HARCAMAK YERİNE GEZEREK HARCAMAYI TERCİH ETTİK’

Pandemi nedeniyle alınan tedbirler sonrası tiyatrolarının kapandığını ve evde oturup para harcamak yerine gezerek para harcamayı tercih ettiklerini söyleyen İbrahim Yakut, şöyle konuştu:

“Her yerde konaklayabiliyoruz. Önce bir panelvan araç aldık. Bu aracı o sıralar çalıştığımız için bir karavan ustasına yaptırmak istedik. Maalesef bizim istediğimiz tasarımı yapacak birini bulamadık. Daha sonra iş başa düştü. Hazır pandemi de gelince artık tiyatrolar da kapandı. Artık elimize tornavida almaya, dekupaj almaya başladık. Orası burası derken, ufak ufak 9 aylık bir serüven boyunca bunu yaptık. Her aşamasını araştırarak yaptık. Yanıldığımız zamanlar oldu. Söktük taktık, söktük tattık en son bu hale geldi. Bazı parçaları en az 3 defa söküp takmışlığımız vardır. Artık usta olduk. Buradan Diyarbakır’a geçeceğiz. Oradan Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay’a geçeceğiz ve bu şekilde Güneydoğu’yu tamamlamayı düşünüyoruz. İstanbul’dan başladık. İç Anadolu’yu, Doğu Anadolu’yu, şimdi de Güneydoğu Anadolu’yu, oradan da Akdeniz ve Ege’ye devam edeceğiz. Mardin çok güzel bir şehir, anlatılmaz. Herkesin buraya gelmesi gerek. Normalde her şehirde bir hafta kalıyoruz. Mardin’de bir haftadan fazla kaldık. İki haftadır buradayız. Mardin çok güzel bir yer, gez gez bitiremedik. Hala gitmediğimiz yerler var. Bu araç bize her şey dahil aşağı yukarı 90 bin TL’ye mal oldu. İçinde güneş sistemleri, aküler, 4 tane sıfır lastiğimiz. Dış boyasına kadar toplam 90 bin TL’ye mal oldu. Aracımızda sıcak su var. Isıtıcı var. Eksi 25 derecede Erzurum Palandöken’de zirvede kaldık. Ful yalıtımlı duş ve tuvaleti var. Ev konforunu aratmıyor. 6 aydır bu aracın içinde yaşıyoruz. Normalde evden bir haftalığına çıktık. 6 aydır içindeyiz. Yakın bir yere gidip gelecektik. Oraya da gidelim, buraya da gidelim derken ucumuz Mardin’de çıktı. Mardin anlatılmaz yaşanır.”

‘PENCEREMİZDE PERİ BACALARI DA OLDU, MARDİN’İN GÜZEL MİMARİSİ DE’

Pandemi öncesinde 46 bin TL’ye satın aldıkları minibüsü karavana çevirmeye karar verdiklerini dile getiren Burçak Yakut, “9 ayda karavana dönüşürdük. 6 aydır da yollardayız. Biz aslında tatil anlayışımızı biraz değiştirmek istedik. Pandemi de bunun tuzu, biberi oldu. Aracımızı aldığımızda pandemi yoktu. Ne yapalım, ne edelim derken, ‘karavan mı yapsak?’ diye düşündük. Aslında yerleşik bir ev hayatı istiyorduk. Böyle bir bağ evi gibi. Onu yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? derken, ‘en iyisi karavan yapalım’ dedik ve yola koyulduk. Bizim penceremizde peri bacaları olduğu zamanlar da oldu. Şimdi Mardin’in güzel mimarisi de oldu. Biz bayağı zenginiz, gittiğimiz her yerde bir evimiz var. Dünyada bile var aslında. Sınırlar açılsa yurt dışı planlarımız da var” dedi.

