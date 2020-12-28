Tiyatro perdeleri dijitale açılıyor

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA) KORONAVİRÜS nedeniyle uzun süredir kapalı olan tiyatro perdeleri artık dijitale açılıyor. Tiyatro oyunları artık tiyatro.net ile sanatseverlerle buluşacak. İlk gösterim ise 31 Aralık Perşembe günü yapılacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir tiyatro oyunları yapılamıyor. Hem tiyatrocular hem de tiyatro severlerin daha fazla sahnelerden uzak kalmaması için tiyatro.net platformu kuruldu. Komediden drama, çocuk oyunundan maceraperest oyunlara birçok farklı eser artık bu dijital platformda seyirciler ile buluşacak. 31 Aralık Perşembe gününden itibaren kullanıcılara hizmet verecek olan platformun açılış toplantısına ise Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Cemal Hünal, Kamuran Akkor, Onur Şenel, Kemal Başar gibi isimler katıldı.

Açılışa uzaktan bağlantı ile görüntülü olarak katılan ünlü sanatçı Ali Poyrazoğlu, “Biz oyunlarımızı genelde Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehirlere turneye gidiyoruz ama herkes izleyemiyor oyunlarımızı. Trabzon’daki bir dağın başındaki öğretmen oyunumu izleyemediği için ne kadar üzüldüğünü bana mektup yazıyor. Yine yurt dışında Türkçe konuşan insanlar var. Buralara gittiğimizde izdiham oluyor izleyemiyorlar. Bütün bu engeli dijitalleşmenin sunduğu nimetler sayesinde aşıyoruz” dedi.

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