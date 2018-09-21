Tiryaki: Güçlü Nesiller İçin Spor Şart

Ahlaklı bir neslin yetişmesi için gençlerin spor, kültüre ve sanata yönelmesi gerektiğini belirten Veysel Tiryaki, bu yöndeki çalışmalarına aralık vermeden devam edeceklerini belirtti.



Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu

Altındağ Belediyesi’nin spor yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Altındağlı gençleri sporla tanıştırmayı, hayatlarında spor alışkanlığı edindirmeyi ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bir yeni tesisini daha ilçeye kazandırdı.

Altındağlı gençleri spora yöneltmek için yoğun emek ve çaba sarf ettiklerini dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Güçlü bir nesil yetiştirmek istiyorsak, şüphesiz ki bunun yolu spordan geçiyor. Sporla, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutup, hayata bakışlarını olumlu yönde değiştirebiliriz. Yatırımların en değerlisi, spora yapılandır” dedi.

Altındağ Belediyesi tarafından Ulubey Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Ulubey Spor Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin ev sahipliğinde düzenlen ve Belediye Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisiyle başlayan açılışa AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ulubey Mahallesi Spor Tesisi’nde 500 kişilik tribün ve tribünün altı, misafir ve ev sahibi takımlar için odalar, sporcu odaları bulunuyor. 40×60 metre büyüklüğündeki stat, futbol antrenmanlarına ve maçlara da ev sahipliği yapacak.

SPOR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Gençlerin spor yapabilecekleri alanlara, altyapıya ihtiyaçları olduğunu belirten Veysel Tiryaki, Altındağ Belediyesi’nin gençlere yatırımının devam edeceğinin mesajını verdi. Sporun çocukların ve gençlerin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimleri üzerinde çok önemli etkileri olduğunu vurgulayan Veysel Tiryaki şöyle konuştu:

Protokol

“Ulubey Mahallemizin çehresini değiştirmeye yıllar önce yeni yollar açarak başladık. Polis karakolumuzu ve parkımız hizmete açtık. Çok yakında 3 okul inşa etmeye başlayacağız. Şimdi de spor tesisimi açıyoruz. Spor, insanlar açısından hayati önem taşıyor.

Spor yapan kişi, kötü alışkanlıklardan uzak kalıyor, daha sabırlı ve disiplinli olmayı öğreniyor, sağlıklı ve zinde oluyor. Anneler babalar olarak çocuklarımız kültür sanat ve sporla yetiştiremediğimiz sürece topluma fayda sağlayamayız. Onları kötülüklerden uzak tutamayız. Onun için bu tesisleri yapıyoruz, daha fazla spor tesisi açacağız. Altındağlı gençlerimizin hem zihin olarak hem de fiziki olarak değişmesini hedefleyerek yola çıktık. Geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirmek için yola çıktık. Yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek.”

İLÇENİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye teşekkür ederek başladığı konuşmasında “Altındağ’da bölgemiz ve şehrimiz için çok önemli yatırımlar hayata geçiriliyor. Veysel Bey ve ekibi üstün gayret göstererek ilçemizin standartlarını yükseltiyor. Umuyorum burada eğitimlerini tamamlayan amatör kulüplerimiz Türk sporuna katkı sağlar ve ülkemizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil ederler” dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da “Altındağ Ankara’da örnek alınacak belediyelerin başında geliyor. Sayın Veysel Tiryaki’nin hizmetleriyle ilçemizin çehresi değişti. Altındağ Türkiye’nin örnek ilçe haline geldi. Gün geçtikçe Altındağ’a yerleşmek isteyenlerin sayısı artıyor, Altındağ değerleniyor” diye konuştu.

Açılışta konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu da spor tesislerinin çocukların aktif dinlenebildiği, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği yerler olduğu değerlendirmesinde bulundu. Kandazoğlu ailelere “Çocuklarınızı spora yönlendirin” diye seslendi.