TIR’la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)-BURSA’da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Bilal Turan (22) yaşamını yitirdi. Kazayı haber alıp gelen Turan’ın ağabeyi Yunus Turan, gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Orhangazi ilçesi İznik Yolu Mezbahane Köprüsü yakınlarından meydana geldi. Orhangazi’den İznik’e giden Bilal Turan yönetimindeki 16 AKP 817 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Mahmut Önder (58) yönetimindeki traktör taşıyan 16 KL 9014 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, İpek Altıntaş (66) yönetimindeki 16 RAB 92 plakalı otomobile çarparak, ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif ticari aracın altında kalan Bilal Turan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Altıntaş’ın otomobilinde bulunan 2 çocuk ise tedbir amaçlı ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Turan’ın cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Turan’ın ağabeyi Yunus Turan gözyaşlarına boğuldu.

TIR şoförü Mahmut Önder’in polis verdiği ilk ifadesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak üzerine geldiğini, kaçmaya çalıştığını fakat çarpışmaktan kurtulamadıklarını söyledi.

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