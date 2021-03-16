TIR’ın lastiklerinde başlayan yangın dorseyi sardı, 1 ton turp zarar gördü

Tezcan SOLMAZ/KAYNAŞLI (Düzce), (DHA)- DÜZCE’de TEM otoyolunda balatalarının aşırı ısınması sonucu TIR’ın dorsesinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 1 ton turp zarar gördü.
Yangın
TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi.
İstanbul yönüne giden Ali İlkan yönetimindeki 79 EJ 671 plakalı turp yüklü TIR, TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiine geldiğinde, fren balatalarının aşırı ısınması nedeniyle dorse kısmındaki lastikleri tutuştu. Alevler kısa sürede dorseyi sardı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında TIR’da yüklü olan 1 ton turp zarar gördü.
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