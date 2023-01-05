TIR’ın dorsesinde plastik borular altında saklanmış çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

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Alişan KOYUNCU/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, polis tarafından durdurulan bir TIR’ın brandayla kapalı dorsesinde plastik borular altında gizlenen Afgan ve Pakistan uyruklu çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 06 DK 4226 plakalı bir TIR’ın içerisinde çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. TIR’ı takibe alan polis, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi içerisinde aracı durdurdu. Polis tarafından yapılan aramada, TIR’ın brandayla kapalı olan dorsesinde plastik borular altında gizlenen çok sayıda Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. Polis ekipleri, TIR’dan inip, kaçmaya çalışan bazı kaçak göçmenleri yakaladı. Kaçak göçmenler belediyeye ait otobüslerle Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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