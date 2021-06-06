TIR’ın çarptığı park halindeki kamyonun pastaneye daldığı kaza kamerada

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/YOMRA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Yomra ilçesinde kontrolden çıkan TIR’ın çarpması sonucu hareketlenen park halindeki yaş çay yüklü kamyon, önce kaldırımdaki beton elektrik direğine ardından pastaneye çarpıp devrildi. Olay sırasında pastanede çay içen iş yeri çalışanının şans eseri kurtulduğu kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 01.00 sıralarında Yomra ilçesi, Kaşüstü Mahallesi’nden geçen Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Trabzon’dan Rize istikametine seyir halinde olan sürücüsünün adı bilinmeyen Gürcistan plakalı TIR, kontrolden çıkınca, yol kenarında park halinde olan yaş çay yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aniden hareketlenen kamyon, kaldırım üzerindeki beton elektrik direğine, ardından da yakınında bulunan pastane camına çarparak devrildi. Pastanede masada oturan iş yeri çalışanı Salih Erbay’ın, kıl payı kurtulduğu kaza anı da, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kamyonun hızla pastanenin camına çarptığı, iş yerinde bazı masaların devrildiği, masada çayını içen çalışanın ise şaşkınlık geçirdiği görüldü.

‘GÖRÜNTÜSÜNÜ İZLEYİNCE ŞOK OLDUK’

İş yeri çalışanı Mehmet Can Murat, olayı duymaları üzerine pastaneye geldiklerini, anlatarak, “Ani bir telefonla gece yarısı uyandık. TIR, yolda park halinde olan çay yüklü kamyona çarpmış. Kamyon da savrularak direğe ve dükkâna çarptı. Kış bahçemiz vardı; dükkânın yarısı çarpmanın etkisi ile gitti. İçeride oturan arkadaşımız da kendini son anda kurtarmış. Elinde kesikler oluştu yere düşünce. Bomba patlamış gibi bir ses duyduğunu anlattı. O da şokta. Biz de güvenlik kamerası görüntüsünü izleyince şok olduk. Bir saniye ile hayatı kurtuldu. Allah korudu” dedi.

‘ALLAH BAĞIŞLADI’

İş yeri çalışanlarından Selim Özdemir de “Kaza sonrası kamera görüntülerine baktık. Hayret ettik. Son anda kurtulmuş Allah bağışladı. Dalgın olsaydı belki de kazayı fark edemeyecekti” diye konuştu.

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