TIR’ın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu üzerinde TIR’ın karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü Halim Can Keskin, (27) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Edirne’den Bulgaristan’a açılan uluslararası Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. Trakya Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hasta bakıcısı olarak çalışan Halim Can Keskin, iddiaya göre iş çıkışı 22 NP 945 plakalı aracıyla Lalapaşa ilçesindeki evine gitmek üzere Edirne’den yola çıktı. Keskin Hıdırağa köyü mevkiine geldiği sırada karşı yönde, Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan gelen, Bulgaristan vatandaşı Dimitrov Stefan yönetimindeki A 3309 MB Bulgar plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motoru yerinden fırlayan otomobil, 50 metre uzaklıkta yol kenarında bulunan tarlaya sürüklendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücü Halim Can Keskin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Keskin’in cenazesi çalıştığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Jandarma Bulgar TIR sürücüsü Dimitrov Stefan’ı gözaltına aldı. Kaza sonrası yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan uluslararası yol, karayolları ekiplerinin temizle çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

