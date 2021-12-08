TIR’ın çarptığı otomobilin motoru yola savruldu: 3 yaralı

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA’nın Doğanşehir ilçesinde TIR’ın yolcu minibüsü ile otomobile çarptığı kazada 3 kişi, yaralandı. Kazada, otomobilin motoru yerinden çıkarak, yola düştü.

Kaza, öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Malatya-Adıyaman kara yolunda ilerleyen Mehmet A. yönetimindeki 31 PN 588 plakalı TIR, önce Ali Ş. idaresindeki 44 J 7756 plakalı yolcu minibüsüne ardından da Turan S.’nin kullandığı 44 AJN 609 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil motorunun yerinden çıkıp, sürüklendiği kazada minibüs sürücüsü Turan S. (49) ile araçlarda bulunan Savaş A. (37) ve Hacer K. (34) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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