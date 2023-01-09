TIR’ın çarptığı otomobilde ölen abla-kardeş toprağa verildi

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Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde, TIR’ın yol kenarında park halindeki otomobile çarptığı kazada hayatını kaybeden Şerafettin Gülmez (51) ile ablası Birgül Akça (56), Kula ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, 7 Ocak günü saat 22.00 sıralarında Alaşehir- Salihli kara yolu Piyadeler mevkisinde meydana geldi. Salihli yönüne giden A.K. (41) yönetimindeki 16 AH 812 plakalı TIR, yol kenarında park halindeki 45 K 0627 plakalı otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobildeki ayakkabı imalatçısı Şerafettin Gülmez ile ablası Birgül Akça yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Şerafettin Gülmez’in eşi Sevil Gülmez ise Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan TIR şoförü A.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Şerafettin Gülmez ve ablası Birgül Akça için bugün Kula’da cenaze namazı kılındı. Cenazeye iki kardeşin yakınları ve akrabaları katıldı. Öğle vakti Süleyman Şah Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Birgül Akça’nın cenazesi Emre Mahallesi Mezarlığı’nda, Şerafettin Gülmez’in cenazesi ise Asri Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sevil Gülmez’in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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