TIR’ın çarptığı motosikletli kurye, öldü

Mamak Belediyesi, salgın süresince cadde ve sokaklarla birlikte iş yerlerinde gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmasına aralıksız devam ediyor. Mahalle mahalle Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin talimatları ile hızla devam eden dezenfeksiyon çalışmaları ile işyerleri halk sağlığı için steril hale getiriliyor.