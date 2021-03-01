Ana Sayfa Güncel Haberler TIR’ın altında kalan kadın sürücü hayatını kaybetti//EK FOTOLAR
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Ankara’da Hocalı şehitleri anısına yapılan anıt park tanıtıldı
Buğra OLAÇ- Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybeden Azerbaycan Türklerinin anısına yapımına başlanan Karabağ Anıt Parkı'nın tanıtımı yapıldı. Azerbaycan'ın Hocalı kentinde Ermenistan tarafından...
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