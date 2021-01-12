Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, TIR’ın açılan dorsesi üst geçide çarptı. TIR ve üst geçitte hasar oluşurken, TIR’dan kopan parçalar yola savruldu.

Kaza saat 22.30 sıralarında D-100 Karayolu Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Ercan Akbulut idaresindeki 01 RL 953 plakalı TIR’ın dorsesi arızadan dolayı açıldı. Sürücünün durumu fark etmemesi üzerine bir süre bu şekilde ilerleyen TIR, üst geçide çarptı. Kazanın etkisiyle TIR ve üst geçitte hasar oluşurken, TIR’dan kopan parçalar yola savruldu. TIR’dan kopup yola savrulan parçalar sürücü Ercan Akbulut ve beraberindeki bir kişi tarafından toplanarak olay yerine çağırılan başka bir TIR’a yüklendi. Kaza ile ilgili tutanak tutuldu.

‘DAMPERİN AÇILDIĞINI FARK ETMEDİM’

Yaşanan kazayı anlatan TIR sürücüsü Ercan Akbulut, “Teknik bir arızadan dolayı dorse yavaş yavaş kalkmış. Daha sonra çarpınca sesi duydum, polisi aradım çok şükür bende veya kimsede bir yaralanma yok. Damperin açıldığını kaza yapana kadar fark etmedim.” dedi.

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