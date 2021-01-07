TIR’ın, 11 araca çarptığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Aktinyum 225 PSMA tedavisinin standart tedavilere dirençli prostat kanserlerinde tümör boyutunu küçültme, hücrelerin çoğalmasını durdurma ve bu hücrelerini yok etmede etkili bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Fırat Güngör, tedavi hakkında önemli bilgiler paylaştı.