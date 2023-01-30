TIR’daki konteyner evde 10 milyon 375 bin kaçak sigara ele geçirildi

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Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)- MANİSA’da, polisin durdurduğu TIR’da, dorsede yüklü konteyner evin içinde 10 milyon 375 bin kaçak sigara ele geçirildi; 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa’ya bandrolsüz sigara getirilerek piyasaya sürüleceği ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, takibe alınan Z.P. yönetimindeki TIR’ı dün Ahmetli ilçesi İzmir- Ankara yolunda durdurdu. TIR’ın dorsesinde yüklü konteyner evde, koliler halinde 10 milyon 375 bin kaçak sigara ele geçirildi. TIR şoförü Z.P., gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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