TIR’a çarpıp takla atan otomobilden çıkıp, yaya olarak kaçtılar

Ramiz Kaan OKTAR- SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde, TIR’a çarparak takla otomobilden çıkan 2 kişi yaya olarak kaçıp, kayıplara kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolu Serdivan Beşköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 41 AAR 901 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Çetin Mert’in kullandığı 41 NT 754 plakalı TIR’a çarptı. Yaklaşık 250 metre boyunca sürüklenen ve takla atan otomobilde bulunan 2 kişi, kaza sonrası otomobilden çıkarak kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, boş otomobili görünce yol kenarında dakikalarca yaralı aradı. Kazayı gören diğer otomobil sürücüleri, polislere otomobilden çıkan 2 kişinin koşarak uzaklaştığını söyledi. Bunun üzerine polis çevrede arama çalışması başlattı.

TIR sürücüsü Çetin Mert, “Aynadan baktım yalpa yaparak geliyor, iyice yavaşladım. Geldi solumdan vurdu. Tedbirli olmasam beni de bariyerlere sıkıştırırdı. Ben o anda durdum, bana vurup bariyerlere doğru kayıp takla atarak gitti. Bende durup, araçtan inerek ona doğru gittim ne olduğuna bakayım diye. Araçtan çıkıp küfür edip ‘bana yaklaşmayın’ dedi. Bende aracıma dönüp polisi ve 112’yi aradım” dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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