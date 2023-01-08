TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü Yunus Emre, hayatını kaybetti

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Mehmet Can PEÇE/TERME(Samsun), (DHA)-SAMSUN’un Terme ilçesinde TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü Yunus Emre Yavuzarslan (25), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçededen geçen Samsun- Ordu kara yolunda meydana geldi. Yunus Emre Yavuzarslan idaresindeki 55 GT 630 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Sabit A.’nın kullandığı 61 K 22116 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı. Kazada yaralanan sürücüler, ihbarla çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü Yunus Emre Yavuzarslan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Sürücü Yavuzarslan, Çarşamba ilçesinde toprağa verildi. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başladı. TIR’ın sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. (DHA)

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